Danimarka Prensi modellik yapmaya başladı

Danimarka Prensi ve tahtın sekizinci sıradaki varisi Felix'in 19 yaşında modellik kariyerine adım attığı görüntüler ortaya çıktı.

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Danimarka Prensi Felix, modellik kariyerine başladı.

Veliaht Prens Frederick’in küçük erkek kardeşi Prens Joachim’in küçük oğlu olan 19 yaşındaki Danimarka Prensi, mücevher markası Georg Jensen’in yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Danimarka tahtının sekizinci sıradaki varisi, bu ayın başında Vogue İskandinavya için poz veren 22 yaşındaki ağabeyi Prens Nikolai’nin izinden gidiyor.

Prens Felix, geçtiğimiz yıl Kraliyet Danimarka Askeri Akademisi’nde Ordu Teğmen olmak için eğitime başlamış ancak iki ay sonra bu görev ‘onun için olmadığı’ gerekçesiyle ordudan ayrıldığını duyurmuştu.

19 yaşındaki Prens Felix’in gelecek planları henüz netleşmese de, modellik kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

Prens Felix’in yer aldığı reklamdaki mücevher markası Georg Jensen’in tasarımlarının fiyatları 400 eurodan başlıyor.

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