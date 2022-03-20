Dehşet böyle görüntülendi! Bir şehir yok oldu
Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü. Kentte; sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.
ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya’nın Mariupol’deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.
HARBEYE DÖNDÜ
Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.
ASKERİ BİRLİKLERİN ÖNÜNE ÇIKTILAR
Rusya’nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson kentinde siviller sokağa çıkarak Rus ordusunu protesto etti.
Herson halkı, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla sık sık Rusya karşıtı slogan atarken, bir grup sivil ise, Rus askeri aracının önüne geçerek aracın geçişini engelledi.
Sivillerin geri adım atmaması üzerine askeri araç geri geri giderek, protestoların olduğu noktadan uzaklaştı.