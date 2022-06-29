Dış basın, Türkiye’nin NATO itirazını geri çekmesini böyle gördü: ‘Erdoğan, direnmekten vazgeçti’

Türkiye, bir süredir İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşı çıkarken, dün üç ülke arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Üç ülke arasında imzalanan ortak momerandumda "Finlandiya ve İsveç'in PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgütlere destek sağlamayacağı" üzerinde anlaşıldı. Mutabakat dünya basınında da geniş yer buldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin NATO Zirvesi'nin ilk gününde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Dünya basını, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan mutabakatı manşetlerden gördü.

ABD:

NEW YORK TIMES: ABD merkezli NYT gazetesi, dün varılan anlaşmanın Putin’e büyük bir darbe olacağını yazdı. Gazete, Batılı liderlerin Almanya’nın ardından Madrid’de bir araya geldiğini hatırlatırken, ‘Putin’e karşı diplomatik savaş’ yorumu yaptı.

CNN: ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN International, Türkiye’nin itirazlarından vazgeçmesinin uzun ve yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından geldiğine dikkat çekerken, “Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya sokma çabaları, hem aylarca süren istikrarlı bir diplomasinin hem de son günlerde yoğun bir telefon görüşmesi ve üst düzey yetkililer arasındaki toplantıların eseriydi.” ifadelerini kullandı. CNN, “Biden’ın NATO’yu genişletmek için 6 aydır süren büyük başarısı” başlığını kullandı.

NEWSWEEK: ABD merkezli gazete, gelişmeleri ‘Türkiye’den Putin’in NATO’nuın genişlemesini engelleme hamlesine darbe’ başlığıyla duyurdu.

POLİTİCO: Gazete, ‘Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerinin önündeki engeli kaldırdı’ başlığı ile dünkü gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

WSJ: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türkiye’nin karar değiştirmeden önce gerçekleştirilen yoğun telefon trafiğine dikkat çekti. Gazeteye konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün sabah Biden’ın Erdoğan’ı aradığını belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Biden’ın bu çabasını takdir ettiğini açıkladığını söyledi.

WASHINGTON POST: Washington Post ‘Türkiye Salı günü, ittifakın büyümesinin önünü açtı’ ifadesinin yer aldığı haberde Madrid’de gerçekleşen zirve için ise ‘son yıllardaki en önemli NATO zirvesi ‘ yorumunda bulunuldu.

ALMANYA

BİLD: ‘Erdoğan direnmekten vazgeçti’ başlığıyla duyurduğu haberinde, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının önü açıldı” ifadeleri kullanıldı.

DİE WELT: Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Die Welt, haberi ‘İsveç ve Finlandiya NATO’yu güçlendirecek” başlığıyla duyurdu. Gazete Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un “NATO üyelerinin her zaman farklı çıkarları olduğunu” söylediği ifadeleri yer verirken, ‘Özellikle son birkaç hafta bir hayli zorlu geçti” dedi.

TAGESSCHAU: Almanya merkezli gazete, ‘Türkiye direnmekten vazgeçti’ başlığını atarken, “Türkiye daha önce İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını engellemek için vetosunu kullanmakla tehdit etmişti. Ama şimdi anlaşmazlık çözüldü” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE:

THE GUARDİAN: İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, “Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazını kaldırdı” başlığıyla duyurduğu haberinde, bu gelişmenin NATO’nun geleceğine önemi de vurgulandı.

BBC: İngiltere’nin köklü yayın kuruluşlarından BBC, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında varılan mutabakatı ‘son dakika’ olarak okuyucularıyla paylaşırken, Rusya lideri Vladimir Putin’in paranoyasının artacağına vurgu yaptı.

ECONOMİST: İngiliz Economist dergisi, Madrid’deki NATO zirvesinde, Türkiye’nin veto tehdidini kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı “Erdoğan’ın zaferi” olarak yorumladı. Gazete, Erdoğan’ın futbolcu geçmişine gönderme yaparken, Finlandiya ile İsveç’e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir ‘profesyonel faul’ olduğunu yazdı.

Daily Mail: İngiliz Daily Mail gazetesi dün varılan mutabakatı ‘Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri, iki İskandinav ülkesinin NATO’ya katılmasının önünü açtı’ ifadesi ile okurlarına duyurdu.

THE TIMES: İngiliz The Times gazetesi de “Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması üzerindeki engelini kaldırarak önemli bir genişlemenin önünü açtı.” başlığıyla gelişmeleri duyurdu.

DİĞER ÜLKELER:

AL JAZEERA: Katar merkezli yayın kuruluşu, ‘Türkiye itirazlarını geri çekti’ başlığını kullanırken, çıkmazdaki ittifakın artık derin bir nefes alabileceğini yazdı.

KATHİMERİNİ: Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay verdiğini duyururken, ABD’nin sözlerini manşete taşıdı. Gazete, “Beyaz Saray: Türkiye vetoyu kaldırmak için ABD’den taviz istemedi” başlığı atarken, önümüzdeki sürece dikkat çekti. Kathimerini “Yunan hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.” ifadelerini kullandı.

TASS: Rusya merkezli haber ajansı, üç ülke arasında imzalanan anlaşmayı son dakika olarak duyururken, bugün de “NATO, İsveç ve Finlandiya’ya üyelik sağlaması için Türkiye’ye baskı yaptı” başlıklı bir makale yayınladı. Gazete, “Brezilya Getulio Vargas Vakfı’ndan siyaset bilimci Leonardo Paz Neves TASS’a verdiği demeçte, NATO üyelerinin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini engellemeyi bırakması için Türkiye’ye güçlü baskı yaptığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

RT: Yine Rusya merkezli Russia Today de haberi “Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile NATO anlaşmasına vardı” başlığıyla duyururken, yorumdan uzak düz metni okuyucularıyla buluşturdu.

LE MONDE: Fransa merkezli Le Monde gazetesi, gelişmeleri, “Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini desteklemeyi kabul etti” başlığıyla duyurdu.

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