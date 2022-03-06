Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (6 Mart) ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

* RF Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün RF Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır.

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