Dışişleri’nden AB’ye Yunanistan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken dün Erdoğan'a Avrupa Birliği'nden tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı bugün bir mesaj yayınlayarak bu tepkilere yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Yunanistan’a yönelik yaptığı açıklamalara dün Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Çekya’dan ayrı ayrı tepkiler yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya’nın Dışişleri Bakanlığı ve AB kurumlarına yönelik, “AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığından ve bazı AB kurumlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, “AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklama yapanların Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

“Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.”

Bilgiç, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak “Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa Türkiye-AB ilişkileri, esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamada, Çekya'nın öncelikli hedefinin AB ile Türkiye arasındaki diyaloğu sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu önünde yaptığı konuşmada Yunanistan gibi bir AB ülkesini tehdit etmesi kabul edilemez ve diyalog çabalarına da hiç yardımcı olmuyor” denilmişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son açıklamalarını “büyük bir endişe kaynağı” olarak nitelendirerek, Türkiye'yi saldırgan söylemlerden kaçınmaya ve AB üye ülkelerinin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duymaya çağırmıştı. (AA)

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