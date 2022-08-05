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Dünyanın gözü Soçi’de… Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Soçi'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık dört saat sürdü.

Yayınlanma: 19:43 - 05 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Dünyanın gözü Soçi’de… Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Putin görüşme öncesinde yaptığı kısa açıklamada tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye’ye teşekkür etti, Rusya’dan “kesintisiz gaz akışı” nedeniyle Avrupa’nın Erdoğan ve Türkiye’ye müteşekkir olması gerektiğini söyledi. Erdoğan ise “Bugün dünyanın gözü Soçi’de” ifadesini kullandı.

Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşme sona erdi.  4 saat süren ikili görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin, heyetler arası görüşmeye katılacak.

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