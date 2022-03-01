Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.

“ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada “Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti” denildi.

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