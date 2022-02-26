Erdoğan Zelenskiy’e başsağlığı diledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. İki lider bölgedeki durumu ele alırken, Erdoğan bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

“ATEŞKES İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Öte yandan Erdoğan’ın, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde liderlerin Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik ettiği aktarıldı.

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