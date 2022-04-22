Eski Honduras Devlet Başkanı, yargılanmak üzere ABD’ye gönderildi
Honduras’ın eski Devlet Başkanı Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvet suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye gönderildi.
Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yargılanmak üzere ABD’ye gönderildi. Hernandez, yoğun güvenlik önlemleri altında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne ait uçakla New York’a götürüldü.
2014’ten 27 Ocak 2022’ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı koltuğunda oturan Hernandez, ABD’nin talebi üzerine 15 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.
Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquin “El Chapo” Guzman ve farklı kartellerden rüşvet almakla suçlanan eski Honduras lideri ise suçlamaları reddediyor ve uyuşturucu kaçakçılarının kendisinden intikam almaya çalıştığını savunuyor.