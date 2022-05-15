FA Cup Finali’nde taraftarların Prens’i yuhalaması siyasi kargaşa yarattı

Futbol dünyasının en önemli ve köklü turnuvalarından biri olan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) final maçında taraftarların Prens William'ı yuhalamalası siyasi çevrede kınandı.

Sozcu.com.tr

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Liverpool taraftarları, dün FA Cup Finalinde Prens William’ı ve Ulusal Marşı yuhaladığı için tepki topladı. Futbol Federasyonu başkanı olan Cambridge Dükü’nün başlama vuruşundan önce Chelsea ve Liverpool oyuncularıyla tanıştırılmasıyla Wembley Stadyumu çevresinde taraftarların öfkeli tepkileri duyuldu.

Taraftarlar Prens, ‘Tanrı Kraliçeyi Korusun’ şarkısını söylerken müstehcen el hareketleri yaptı ve bir yandan da Prens’i yuhaladı. Taraftarların hareketleri siyasi çevrede sert bir şekilde eleştirildi.

“UTANÇ VERİCİ”

Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, şunları söyledi: “Bugün Wembley’de Prens William’ı yuhalayan hayranları tamamen kınıyorum. FA Cup finali, ülke olarak bir araya gelmemize vesile olmalı. Bir azınlığının tamamen utanç verici davranışlarıyla mahvolmamalı. Kraliçe’nin Platin Jübilesi döneminde bu, korkunç bir şey.”

Tory Milletvekili ve eski Kültür Sekreteri Karen Bradley, “Taraftarların Prens William’ı yuhalaması kesinlikle kabul edilemez ve utanç verici. FA’yı gerekli tüm önlemleri almaya ve sorumluları takip etmeye çağırıyorum” dedi.

Liberal Demokratların lideri Sir Ed Davey, “En harika hükümdara sahibiz. Yuhalayan taraftarlar kulüplerini veya ülkemizi temsil etmiyorlar” dedi.

An unexpected moment at today’s #FACupFinal, where Liverpool fans booed Prince William and National Anthem. My understanding (correct me if I’m wrong, Twitter) is that it’s still felt there was an establishment cover-up over the Hillsborough disaster and getting justice for it. pic.twitter.com/uFLAJEJp30 — Omid Scobie (@scobie) May 14, 2022

ULUSAL MARŞ SIRASINDA DA YUHALAMAYA DEVAM ETTİLER

Prens William kalabalığa tanıtıldığında ve oyuncuların ellerini sıkmaya başladığında taraftarlardan bazıları yuhalamaya ve el hareketleri yapmaya başlarken, davranışları ulusal marş sırasında da devam etti.

Eski BBC kraliyet muhabiri olan Michael Cole, yuhalamayı ‘utanç verici ve içler acısı’ olarak niteledi ve Futbol Federasyonu’nu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca BBC futbol yorumcularını Liverpool taraftarlarının davranışından bahsetmedikleri için eleştirdi.

BBC’de 25 yıldan fazla deneyime sahip olan yayıncı yaptığı açıklamada, “Bu tür davranışların hiçbir mazereti olamaz. 67 yıldır futbol hayranıyım ve hiç böyle bir şey duymadım. Bu ülkede dalkavukluk istemiyoruz ama saygı istiyoruz. Saygı, Kraliçe’ye borçtur.”

Kraliçe’nin bir biyografisini yazan Sally Bedell Smith, yuhalamayı uygunsuz bulduğunu söyleyerek eleştirdi: “George V ve Queen Mary, FA Cup Finali için Wembley’e giderdi, bu yüzden gelenek çok eskilere dayanıyor. Prens William FA’nın başı ve sadece sporla iyi şeyler yapmak istiyor. Bu yaşananlar ise gerçekten sportmenlik dışı.”

TARAFTARLARIN TEPKİSİ GEÇMİŞE DAYANIYOR

Liverpool’un penaltı atışlarıyla kazandığı maçın ardından galip gelen takıma, Prens William madalya verdi.

Prens’in ve ulusal marşın yuhalanması ise ilk defa yaşanmıyor. Hareketin, geçmişi 1980’lere dayanıyor ve Liverpool taraftarları için bir gelenek olduğu düşünülüyor. O dönemin muhafazakar hükümetine karşı muhalefetin yanı sıra Hillsborough trajedisinin etkisinde öfkeyle yapılmış olduğu tahmin ediliyor.

JURGEN KLOPP AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Klopp konuyla ilgili 2019’da şunları söylemişti: “Bu soruyu yanıtlamak için doğru kişi olduğumu düşünmüyorum, tarih hakkında biraz bilgim var ama yargılamak bana düşmez. Liverpool taraftarlarının saygılı olduğunu biliyorum. Eğer o işareti verirlerse sebebi biraz geçmişte kalmış olabilir. Ama bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok.”

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