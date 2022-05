FA Cup Finali’nde taraftarların Prens’i yuhalaması siyasi kargaşa yarattı

Liverpool taraftarları, dün FA Cup Finalinde Prens William’ı ve Ulusal Marşı yuhaladığı için tepki topladı. Futbol Federasyonu başkanı olan Cambridge Dükü’nün başlama vuruşundan önce Chelsea ve Liverpool oyuncularıyla tanıştırılmasıyla Wembley Stadyumu çevresinde taraftarların öfkeli tepkileri duyuldu.

Taraftarlar Prens, ‘Tanrı Kraliçeyi Korusun’ şarkısını söylerken müstehcen el hareketleri yaptı ve bir yandan da Prens’i yuhaladı. Taraftarların hareketleri siyasi çevrede sert bir şekilde eleştirildi.

Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, şunları söyledi: “Bugün Wembley’de Prens William’ı yuhalayan hayranları tamamen kınıyorum. FA Cup finali, ülke olarak bir araya gelmemize vesile olmalı. Bir azınlığının tamamen utanç verici davranışlarıyla mahvolmamalı. Kraliçe’nin Platin Jübilesi döneminde bu, korkunç bir şey.”

Tory Milletvekili ve eski Kültür Sekreteri Karen Bradley, “Taraftarların Prens William’ı yuhalaması kesinlikle kabul edilemez ve utanç verici. FA’yı gerekli tüm önlemleri almaya ve sorumluları takip etmeye çağırıyorum” dedi.

Liberal Demokratların lideri Sir Ed Davey, “En harika hükümdara sahibiz. Yuhalayan taraftarlar kulüplerini veya ülkemizi temsil etmiyorlar” dedi.

An unexpected moment at today’s #FACupFinal, where Liverpool fans booed Prince William and National Anthem. My understanding (correct me if I’m wrong, Twitter) is that it’s still felt there was an establishment cover-up over the Hillsborough disaster and getting justice for it. pic.twitter.com/uFLAJEJp30

— Omid Scobie (@scobie) May 14, 2022