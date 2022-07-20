Festivalde İskeçe’nin adının Türkçe kullanılması Yunanlıları kızdırdı

Yunanistan’daki İskeçe Belediyesi’nin hazırladığı festival tanıtım filminde şehrin Türkçe adı kullanılmasına Yunanlılar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine İskeçe Belediyesi Kültür Merkezi Başkanı İlias Askaridis istifa etmek zorunda kaldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesi'ndeki İskeçe (Ksanthi) Kenti'nin tanıtım broşüründe kentin isminin Türkçe olarak kullanılması kriz yarattı.

İskeçe Belediyesi tarafından Eylül ayında gerçekleştirilecek “Eski Şehir Etkinlikleri” için Yunanca, Türkçe ve Bulgarca tanıtım filmi hazırlandı.

TEPKİLER ÜZERİNE İSTİFA GELDİ

Etkinlikler için hazırlanan ve Türkiye'den gelecek turistlere yönelik olan Türkçe tanıtım filminde şehrin Türkçe adı (İskeçe) kullanıldığı gerekçesiyle bazı çevreler yoğun tepki gösterdi. Yunanistan geneline de yayılan tepkiler üzerinde İskeçe Belediyesi Kültür Merkezi Başkanı İlias Askaridis istifa etmek zorunda kaldı. Askaridis olayın sorumluğunu üstlendiğini belirterek istifasını Belediye Başkanı Manolis Çepelis'e sundu.

TÜRKÇE TANITIM FİLMİ YAYINDAN KALDIRILDI

Reklam filmlerinin yayınlandığı 18 Temmuz Pazartesi akşamından itibaren Türkçe tanıtım filminde şehrin resmi adı olan Yunanca Ksanthi'nin yanı sıra Türkçe adı olan İskeçe'nin de kullanılması özellikle aşırı milliyetçi çevrelerin tepkisine neden oldu.

Tepkiler kısa sürede bölge dışına da taşarak ulusal boyut kazandı. Olay, ulusal düzeyde yayın yapan medyaya da yansıdı. Bunun üzerine İskeçe Belediyesi, Türkçe tanıtım filmini yayından kaldırdı.

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