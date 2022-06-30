Yabancı basından NATO yorumu: Erdoğan siyasi zafer olarak lanse edecek

Son dönemde anketlerde geçen yıllara göre desteğin azaldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çekici bir iddia Financial Times'tan geldi. ABD merkezli Wall Street Journal da gelişmenin Türkiye siyasetine etkilerini mercek altına aldı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının yankıları sürüyor…

Madrid’de gerçekleşen NATO Zirvesi’nde taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, bu anlaşmanın yansımalarını mercek altına aldı.

Gazete, “Bir Türk yetkili kuzey ülkelerinin Suriye’deki Kürt teröristlere destek verilmemesi konusunda anlaştı” açıklamasına yer verirken bu durumu, “Gelecek yıl Haziran ayından önce yapılması planlanan seçimler öncesinde bunu ülkesinde siyasi bir zafer olarak ilan edecek” yorumunu yaptı.

Türk yetkili ayrıca Finlandiya ve İsveç’in FETÖ’cülere desteği durdurma kararı aldığını da belirtti.

“ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI”

Öte yandan gelişmeye geniş yer ayıran ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal da gelişmenin Türkiye siyasetine etkilerini mercek altına aldı. Gazete, “Bu hafta yapılan anlaşma, Erdoğan’ın ülkesinde siyasi duruşunu güçlendirebilir. Kağıt üzerinde bütün anlaşma şartları Erdoğan’ın talepleri” yorumu yapıldı.

Makalede ayrıca Biden ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çekildi. Gazete, “Sayın Erdoğan ayrıca Biden’dan istediği telefon görüşmesini ve toplantıyı elde etti. Biden, Salı günü Erdoğan’ı aradı ve Çarşamba günü Madrid’de görüştüler” ifadesine yer verdi.

Gazete, uzun süredir Erdoğan’ın ABD Başkanı’yla iletişim kurmak istediğine vurgu yaparken Biden ile Erdoğan arasında geçen görüşmelerde ikili ilişkilerin hiç görüşülmediği ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair konuştukları kaydedildi. Üst düzey bir ABD’li yetkili, “Türkler söylediklerini ima ettiler. Finlandiya ve İsveç’e ve bu ülkelerin terörle mücadele konularına odaklanmışlardı” dedi.

Wall Street Journal’a konuşan ve görüşmelerin detaylarına hakim olan Batılı bir diplomat ise dün gerçekleşen toplantının Erdoğan’ın fikrini değiştirdiğini söyledi. İsmini açıklamayan diplomat, “Erdoğan o görüşmelerde duyulduğunu ve endişelerinin ciddiye alındığını hissetti” ifadesini kullandı.

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