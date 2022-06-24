Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: İlerleme sağlıyoruz

NATO içinde krize neden olan Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine itirazlarıyla ilgili Finlandiya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üst düzey bir Fin diplomat, hafta başında Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen toplantılarda olumlu bir hava ortaya çıktığını söyledi. Diplomat, Türkiye’nin kaygılarına yol açan “teknik meselelerin” hızlıca çözülebileceğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları, askeri ittifak içinde tartışma yaratmaya devam ediyor.

Finlandiya, krizin aşılması için Türkiye'yle süren görüşmeler konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Üst düzey bir Fin diplomat, dün yaptığı açıklamada bu hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantılarda “bir çözüm bulma yönünde istek olduğunu” ifade etti.

Tarafların bir anlaşmaya giderek yaklaştığını kaydeden diplomat, “Üst düzey yetkililer çözüm konusundaki isteklerini ifade ettiler. İlerleme sağlıyoruz” dedi. Adını açıklamayan diplomat, Türkiye'nin itirazlarının Finlandiya'dan ziyade İsveç'le ilgili olduğunu da kaydetti. Diplomat, Türkiye'nin kaygılarına yanıt niteliğindeki “teknik meselelerin” hızlıca çözülebileceğini ifade etti.

TEMSİLCİLER BRÜKSEL’DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı'nda pazartesi günü görüşme gerçekleştiren Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, iki kuzey Avrupa ülkesinin ittifaka katılma sürecinde ilerleme kaydedebilmek için Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini ele almıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Türkiye ile yürütülen görüşmelerde beklenen düzeyde ilerleme olmadığını belirterek Finlandiya'nın Eylül ayından önce NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Türkiye, iki ülkenin PKK'ya destek verdiği ve silah ambargosu uyguladığı gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor. İttifak içinde büyük krize neden olan Türkiye'nin vetosuyla ilgili geçen ay Ankara'da İsveçli ve Finlandiyalı heyetlerin katılımıyla düzenlenen görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

İlginizi Çekebilir İbrahim Kalın: İsveç adım atmayacaksa, müzakerelerin ilerlemesinin imkanı yok

İlginizi Çekebilir Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil