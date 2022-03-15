Fransa’da Putin’in kızının evi basıldı: “Bu evi çaldığı paralarla aldı”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, savaş karşıtı protestocular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 35 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova'nın Fransa'daki evini bastı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aktivistler gözaltına alındı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya karşıtı protestocular bu kez kendilerini Fransa’da gösterdi.

Fransa’nın Biarritz kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızına ait olduğu belirtilen bir villa protestocular tarafından basıldı.

Fransız polisi, Putin’in kızına ait bir villaya giren ve burayı Ukraynalı mülteciler için barınak ilan eden bir aktivisti gözaltına aldığını açıkladı.

İŞ İNSANI SORUŞTURMA RİSKİ ALTINDA

25 yıldır Rusya’da yaşayan eski bir iş insanı olan Pierre Haffner’in, protestocuları Putin’in 35 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova tarafından kullanılan mülke götürdüğü iddia edilirken, iş insanının da soruşturma riski altında olduğu belirtildi.

Protestocu grup, Tikhonova’nın eski kocası Kirill Shamalov tarafından 2012’de 4.5 milyon Euro’ya satın alınan villanın içerisinden de bir video yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Haffner, “Bu ev Putin ve Rus mafyası tarafından çalınan paralarla satın alındı” dedi.

MİLYARLARCA EURO KAÇIRDI

Sosyal medyada gündem olan videolarda, mermer kaplı banyolar, sekiz yatak odası, gösterişli bir bar, geniş bir kütüphane, kocaman bir oturma odası ve deniz manzaralı bir teras yer alıyor. Protestocu grubun Putin’in kızının evinin kilitlerini değiştirdiği de gelen bilgiler arasında…

Haffner, “Bu eylemi Ukrayna’ya adadık. Vladimir Putin ve suç ortaklarının son 20 yılda Rusya ve Ukrayna’dan yüz milyarlarca euro kaçırdığını biliyoruz.” dedi.

Facebook hesabından açıklama yapan iş insanı, “Oligarklar Putin-Shamalov için lüks bir inziva yerine, burada Putin rejiminin kurbanları, özellikle Ukrayna ve Rusya’dan kaçmak zorunda kalan mülteciler için rehabilitasyon için bir yer düzenlemeye karar verdik. Diktatörlerin ve oligarkların kendi ülkelerini soyup Avrupa’da villalarda umarsızca yaşayabileceği dönem geride kaldı.” dedi.

Polis bugün Haffner’ı, grubunun eyleminin Ukrayna ve Rus sosyal medyasında yayılmasından sonra tutukladı. Haffner’in hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Putin’in Lyudmiła Ocheretny ile evliliğinden olan küçük kızı Katerina da ablası gibi Putin soyadını kullanmıyor. Putin’in Aeroflot kabin görevlisi olan ilk karısı 64 yaşındaki Lyudmila Ocheretny’nin Artur Ocheretny ile evli olduğu ve Biarritz’e bitişik bir tatil yeri olan Anglet’te bir villaya sahip olduğu açıklandı.

Rus işgali başladığında, Ocheretny villası Ukrayna’daki savaşın sembolü haline gelen sarı ve mavi renklerinde Putin karşıtı sloganlarla süslenmişti.

Fransız güvenlik servisi tarafından Europe 1 radyosuna yapılan açıklamada, Putin’in 1996 yılında St Petersburg’da memurken satın aldığı Biarritz’de halen bir villasının bulunduğu belirtildi. O zamanlar Putin’in ayda 1000 dolar kazandığı ancak evi 400 bin dolara aldığı ve kızına hediye ettiği açıklandı.

DETAYLAR E-POSTALARDA ORTAYA ÇIKTI

2020 yılında, yolsuzlukla mücadele kampanyacıları tarafından yapılan soruşturmalar, Shamalov’un Alta Mira malikanesini Putin’in uzun zamandır arkadaşı olan ve enerji, ulaşım ve altyapıyla ilgilenen bir milyarder olan Gennady Timchenko’dan satın aldığını gösteren e-postalar buldu.

Bu e-postalar da Putin’in kızının malikane için para döktüğü de ortaya çıktı. Tikhonova’nın sırf teras düzenlemesi için 19 bin euro’yu gözden çıkardığı da e-postalarda yer aldı.

Tikhonova eşi ile 2018 yılında ayrılırken ev onda kaldı. Eylemciler dün evde Shamalov’un pasaportunun bir kopyasını ve bir vekaletname bulduklarını da açıkladı. Tikhonova ile evlendikten kısa bir süre sonra milyarder olan iş insanı, cumhurbaşkanının uzun zamandır arkadaşı olan Nikolai Shamalov’un oğlu. Rus seçkinlerinin gözde finans kurumu Bank Rossiya’nın da hissedarı olarak tanınıyor.

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