Fransız yetkili: Biden, Macron’dan Putin ile görüşme ayarlamasını istedi

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılından beri devam eden gerilim bir savaşa doğru evrilirken, Fransız yetkililerden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Reuters’ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde arabulucu olmasını istediğini öne sürdü.

Fransa cumhurbaşkanlığı danışmanı, Reuters’a yaptığı açıklamada, Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Putin ile arasında bir zirve düzenlenmesini ön ayak olmasını istediğini açıkladı. İsmi açıklanmayan danışman,

“İşlerin gidişatını yavaş yavaş değiştiriyoruz. Kremlin’in kabul ettiği diplomatik bir perspektif yaratıyoruz” dedi.

Fransa cumhurbaşkanlığı danışmanı Macron’un rolü hakkında yorum yaptığında ise; “O tamamıyla işleri kolaylaştırıyor” dedi.

Daha önce, Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Biden ve Putin’in prensipte Ukrayna konusunda bir zirve üzerinde anlaştıkları söylenmişti. Fransız yetkili, ‘Bu zirve teklifi ile Kremlin’in benimsediği fikirler üzerine diplomatik bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Kremlin, Putin ve Biden’ın her an bir telefon görüşmesi veya toplantı düzenleyebileceğini, ancak henüz bir zirve için somut planların olmadığını söylemişti.

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