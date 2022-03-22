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Genç kızı darp eden taksici serbest bırakıldı

Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen genç kızı tekme ve tokat darp eden taksi şoförü serbest bırakıldı.

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Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde 8 Mart’ta saat 22.15’te meydana gelen olayda F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç.(48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, taksiden inen genç kız, M.Ç. isimli taksi sürücüsü tarafından darp edilmişti.

Yaralanan talihsiz kızın şikayeti üzerine M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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