George Soros: Ukrayna, Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı

ABD'li ünlü milyarder ve finans spekülatörü George Soros, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı. Ukrayna'daki savaşı "Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı" olarak nitelendiren Soros, 'medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir." dedi.

Sozcu.com.tr

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Macar asıllı ABD’li iş insanı ve eski finansçı George Soros, Davosta’ki Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Soros, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini, medeniyetin sonunu getirebilecek “üçüncü dünya savaşının başlangıcı” olarak yorumladı.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Çinping’e sert sözlerde bulunan Soros, otokratik rejimlerin yükselişte olduğu ve küresel ekonominin depresyona sürüklendiği konusunda da uyardı.

Soros, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i Moskova ve Pekin’e yakın olmakla eleştirdi.

‘MEDENİYETİMİZ SAĞ ÇIKAMAYABİLİR’

Ukrayna savaşına işaret eden Soros, “Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir.” dedi. Soros, “Ukrayna işgali birdenbire ortaya çıkmadı. Dünya giderek birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi arasındaki bir mücadeleye giriyor: açık toplum ve kapalı toplum.”

Putin’in, saldırının bir hata olduğuna inandığını ve ateşkes görüşmesine hazırlandığını ifade eden Soros, “Ancak ateşkes ulaşılamaz çünkü ona güvenilemez. Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hale geliyor.” diye konuştu.

CORONA VİRÜSÜ SUÇLAMASI

Putin’in doğalgazı kapatabileceği ihtimalini Avrupa Birliği’nin anlaması gerektiğini dile getiren Soros, bununla ilgili de eski Almanya Şansölyesi Merkel’i suçladı. “Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı, büyük ölçüde eski şansölye Angela Merkel’in izlediği merkantilist politikalar nedeniyle aşırı düzeyde. Merkel, gaz tedariği için Rusya ile özel anlaşmalar yapmış ve Çin’i Almanya’nın en büyük ihracat pazarı haline getirmişti. Bu, Almanya’yı Avrupa’nın en iyi ekonomisi haline getirdi, ancak şimdi ödenmesi gereken ağır bir bedel var. Almanya ekonomisinin yeniden yönlendirilmesi gerekiyor. Ve bu uzun zaman alacak.” dedi.

Soros, Çin’i corona virüsü ile ilgili suçlarken, “Çin Devlet Başkanı çok büyük bir sır saklıyor. Çin halkına, orijinal Wuhan varyantı için tasarlanmış ve yeni varyantlara karşı çok az koruma sağlayan bir aşı ile aşılandıklarını asla söylemedi.” ifadelerinde bulundu. Soros, Çin Devlet Başkanı Şi ile ilgili, “Corona virüsü, Rusya ve ekonomiyle ilgili bir dizi hata nedeniyle üçüncü dönem için seçilemeyebilir” dedi.

Soros, Çin’in Covid-19 ile mücadele için uyguladığı karantinaların ekonomiyi serbest düşüşe ittiğini ancak Şi’nin bir hata yaptığını kabul edemediğini de söyledi.

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