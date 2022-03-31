Guardian araştırması: Rus oligarkların jetleri yaptırımlara rağmen uçuyor

Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı ülke Rusya’ya yönelik yaptırımları hayata geçirirken, bazı Rus oligarklara ait özel jetlerin yaptırım uygulayan ülkelerde uçmaya devam ettiği ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesinin radarına takılan isimlerden biri de son olarak İstanbul'daki barış müzakerelerine katılan Roman Abramoviç.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Guardian gazetesi tarafından yapılan araştırma, Rusya’ya yönelik yaptırımların bazı oligarkların özel jetlerini durduramadığını ortaya koydu. Son olarak İstanbul'daki ateşkes müzakerelerinde boy gösteren Roman Abramoviç'in yanı sıra Alişer Usmanov, Eugene Shvidler ve İgor Şuvalov gibi Rus zenginlere ait jetlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve İngiltere uçuşlarını sürdürdüğü tespit edildi.

İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi, Rusya'ya tepki olarak hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmıştı.

Guardian'ın Organize Suç ve Yolsuzluk Haber Projesi işbirliğiyle yürüttüğü araştırmada, AB'nin Rusya'ya hava sahasını kapattığı 28 Şubat sonrasında yaptırım listesindeki Usmanov'un biri 500 milyon dolar değerinde olan iki uçağının Almanya ve İtalya'dan havalanarak Özbekistan'a gittiği belirlendi.

ABRAMOVİÇ’İN ÖZEL JETİ TÜRKİYE’YE DE UĞRAMIŞTI

Yaptırımların hedefindeki Roman Abramoviç de AB'nin ardından İngiltere'nin yaptırım kararı üzerine jetiyle Moskova, İstanbul ve İsrail arasında dolaşmış, bu hafta da İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında düzenlenen görüşmelere katılmıştı. Abramoviç'in özel jetlerinden birinin şu anda Letonya'da bulunduğu belirtiliyor.

Rusya'nın eski Başbakan Yardımcısı olan Şuvalov'un 10 milyon dolarlık özel jetinin yaptırımlara rağmen birçok Avrupa kentinde uçmaya devam ettiği kaydedildi. Enerji alanındaki yatırımlarıyla tanınan Rus oligark Shvidler'in 45 milyon dolar değerindeki Bombardier jetine de İngiltere'den ABD'ye uçup geri döndükten sonra el kondu.

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