Güney Çin Denizi’ndeki ABD gemisi tansiyonu yükseltti

Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sularda Çin ve ABD arasında yeni bir gerilim yaşandı. Çin, ABD donanmasına ait bir geminin yasadışı olarak karasularına girdiğini belirtirken ABD Deniz Kuvvetleri geminin uluslararası yasalara uygun şekilde hareket ettiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Çin ordusu, ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde kendi karasularına girdiğini ve takip edilen geminin uyarıldığını bildirdi.

Çin ordusundan yapılan açıklamada, USS Benfold gemisinin izinsiz olarak Çin karasularını ihlal ettiği belirtilerek, “ABD'nin provokatif eylemlerinin ciddi sonuçlar doğuracağı” kaydedildi.

ABD Deniz Kuvvetleri ise USS Benfold gemisine bir uyarı yapılmadığını ve geminin uluslararası yasalara uygun şekilde hareket ettiğini belirtti. Açıklamada “ABD, her ulusun uluslararası hukukun izin verdiği şekilde denizde ve havada faaliyet gösterme hakkını savunuyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsü Mark Langford, “Çin Halk Cumhuriyeti'nin görevimize ilişkin yaptığı açıklama doğru değildir” dedi.

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerde ABD Donanması'na ait gemilerin faaliyetleri, zaman zaman ABD ve Çin arasında tansiyonun yükselmesine yol açıyor.

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