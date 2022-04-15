Günlerdir karantina altında olan Şanghay halkı isyan etti

Üç haftadır karantina altındaki Şanghay’da bazı yerleşim birimleri karantina merkezine dönüştürülürken, evlerinden zorla çıkarılan halkla polis arasında arbede yaşandı. Kentteki birçok kişi, yiyecek sıkıntısından şikayetçi.

Sozcu.com.tr

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Çin'in finans merkezi Şanghay'da corona virüsü vakalarını kontrol altına almak için üç haftadır süren katı karantina önlemleri halkı isyan ettirdi.

Bazı yerleşim birimleri karantina merkezine dönüştürülürken, bu yerlerde evlerinden zorla çıkarılan halkla polis arasında arbede yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, koruyucu kıyafetler giyen yetkililerin evlerinden ayrılmak istemeyen kişilerle karşı karşıya geldiği görüldü.

Günlük vaka sayısının 20 bini aştığı Şanghay'da, test sonucu pozitif çıkan herkes karantina merkezlerine yerleştiriliyor. Bu amaçla kentteki birçok okul, kamu merkezi ve hastane karantina merkezine dönüştürüldü, ancak yeterli yer olmaması nedeniyle bazı evler de karantina merkezi haline getirildi.

Son günlerde kentte yaşayan çok sayıda Çinli, sosyal medyada karantina önlemlerinden ve yiyecek sıkıntısından şikayet ediyor. Gıda arzının azaldığı kentte yaşayan milyonlarca kişi, hükümetin evlere götürdüğü gıda desteğiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Dünyada birçok ülke “virüsle yaşama” politikasını hayata geçirerek Covid kısıtlamalarını kaldırırken, Çin hükümeti “Sıfır Covid” politikasını sürdürüyor.

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