Hindistan’da tapınaktaki izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti

Özellikle Hindu bayramlarında ve dini günlerde Hindistan'daki tapınaklarda çok sayıda ölümlü kaza yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın Keşmir bölgesinde bir Hindu tapınağı yolunda meydana gelen izdihamda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ülkenin en çok ziyaret çeken Hindu tapınaklarından Mata Vaishno Devi Tapınağı'na yerel saatle gece yarısı giden kalabalık arasında izdiham yaşandı.

Yetkililer, yeni yıl için dua etmek isteyen çok sayıda kişinin bir tepenin zirvesindeki tapınağa ulaşmaya çalıştığını, ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Hindistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada olayın üzüntüyle karşılandığı kaydedildi. Yaşanan izdihamla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mata Vaishno Devi Tapınağı, her gün on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hindistan'da özellikle dini bayramlarda sık sık çok sayıda ölüme yol açan izdiham olayları yaşanıyor.

2008'de iki ayrı izdiham olayında 370'den fazla Hindu ölmüştü. 2013'te Madya Pradeş eyaletinde çıkan bir izdihamda 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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