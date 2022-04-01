Hollanda’da aşırı sağcılar, camilerin önünde domuz pişirecek

Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saatinde Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’da göç ve İslam karşıtı eylemleriyle bilinen “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü” (Pegida), Ramazan ayında iftar saatinde Hollanda’daki bazı camilerin önünde domuz pişirerek mangal partisi yapacağını açıkladı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Hollanda’daki Müslüman örgütleri belediyelerden, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verilmemesini istiyor.

Pegida Hollanda tarafından yapılan açıklamada, Covid önlemlerinin sona erdiğine işaret edilerek, “Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz” denildi. Aşırı sağcı örgüt, bu amaçla Ramazan ayında, Hollanda’nın çeşitli kentlerindeki camilerin önünde iftar saatinde domuz pişirme kararı aldı.

“Ramazan mangal (BBQ) turu” adı verilen ve 12 ayrı kentte gerçekleştirilecek eylem için ilk aşamada 5 şehirde belediyeye başvuru yapıldı.

Pegida’dan yapılan açıklamada, bütün eylemlerin akşam saat 19:00’da başlayacağı belirtilerek, “İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi, bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz” denildi. Açıklamada, “Batı değerlerinin” İslam ve göçmenler nedeniyle yıllardır aşındığı öne sürüldü.

MÜSLÜMAN ÖRGÜTLERDEN TEPKİ

Hollanda’daki Müslüman örgütleri, Pegida’nın eylemini “provokasyon” olarak değerlendirerek tepki gösteriyor. Türkiye kökenli kuruluşların çatı örgütü olan Hollanda Türkleri İçin Danışma Kurulu (IOT), Pegida’nın “Müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini” bildirdi.

IOT Başkanı Zeki Baran, etkinliğin yapılacağı kentlerin belediye başkanlarından Müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği yetkililerinin de, cami yönetimleri ve cemaate, aşırı sağcı örgütün provokasyonuna gelmemeleri ve şiddet olaylarına izin vermemeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, 2019 yılında Pegida’nın aynı içerikteki eylemini yasaklamıştı. Pegida yöneticileri, Mart ayı başında bölge idare mahkemesine başvurarak, yasak kararının geri çekilmesini istedi. Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.

Başkan Jorritsma, güvenlik nedeniyle Pegida eylemine izin vermek istemiyor. Yerel medyaya göre, yangın ve şiddet olayları tehlikesine dikkati çeken belediye başkanı, “Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım” diyor.

Hollanda’daki belediyeler, ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler nedeniyle, güvenlik tehdidi dışındaki gerekçelerle bu tür eylemlere yasak getiremiyor. Pegida’nın 2018 yılında iftar saatinde Rotteram’daki Lalel Camii önünde gerçekleştirmek istediği domuz çevirme ve mangal partisi eylemine, Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb tarafından izin verilmişti.

Gösterinin yasaklanmasını isteyen Müslüman örgütlerine, bunun “anayasal bir hak” olduğunu belirten Aboutaleb, “Temel haklar kısıtlanamaz” demişti. Pegida üyeleri, Laleli Camii önüne gelmiş ancak çok sayıda Müslüman ve Hıristiyan’ın tepkisi üzerine, son anda eylemden vazgeçmişti.

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