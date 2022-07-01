Hollanda’da iklim planını protesto eden çiftçiler, inekleriyle meclisi bastı

Hollanda hükümetinin iklim değişikliği planına öfkelenen yüzlerce çiftçi, inekleri ve traktörleriyle Lahey’deki meclis binası önünde hükümeti protesto etti.

Sozcu.com.tr

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Hollanda'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele için azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltma planı ülkede çiftçileri ayaklandırdı.

Yüzlerce öfkeli Hollandalı çiftçi, inekleri ve traktörleriyle Lahey'deki meclis binası önünde toplandı. Hükümetin planının tarım sektörüne büyük darbe vuracağını ve birçok kişinin işsiz kalacağını belirten protestocular, plan geri çekilmezse ineklerini ve büyük baş hayvanlarını meclis önünde keseceklerini söyledi.

Bir çiftçi, meclis önüne getirilen iki ineğe atıfla “Bu önlem kabul edilirse bu hanımlardan biri evine geri dönemez ve doğruca mezbahaya gider” dedi.

Azot emisyonunun temel kaynakları arasında hayvancılık ve gübre kullanımı yer alıyor. Çiftçiler, Hollanda'da hükümetin hedeflerine ulaşmak için çok sayıda hayvanın kesilmesi gerekeceğini ifade ediyor.

Hollanda dünyanın başlıca tarım ihracatçıları arasında yer alıyor.

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