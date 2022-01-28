Honduras Cumhurbaşkanı göreve geldi, 1 milyon vatandaşa ücretsiz elektrik talimatı verdi

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın seçimden zaferle ayrılarak yeni cumhurbaşkanı olan Xiomara Castro, dün yemin töreninin ardından resmen göreve başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de yer aldığı etkinlikte Castro, ülkenin son yıllarda belini büken ekonomik kriz ile ilgili konuştu. ABD Başkan Yardımcısı Harris, Honduras ile mülteci ve yolsuzluk konularında yakın çalışacağını söyledi. 8 yıllık Juan Orlando Hernandez yönetimini bitiren isim olan Castro, ülkenin “devasa boyuttaki” borçlarını düzeltmek için çalışacağını söyledi.

Castro, “Devraldığım ekonomik facianın ülkemizin tarihinde eşi benzeri yok. Şu an borcumuzu yeniden yapılandırmadan ödemek pratikte imkansız” dedi. Resmi verilere g öre Honduras’ın toplam borcu şu an 15.5 milyar dolar seviyesinde.

Castro, “Hükümetim, nesillerdir gençlerin sırtına borç yükleyen yağmacılığı devam ettirmeyecektir” ifadesini kullanırken, 1 milyondan fazla yoksul Honduraslıya ücretsiz elektrik sağlanacağını duyurdu. Akaryakıt için de bir indirime gidileceğinin sinyalini veren Castro, bunların yapılması için sıkı para politikası izleneceğini kaydetti.