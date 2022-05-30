NATO krizi: Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ın statüsünü masaya koydu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararına karşı olduğunu her defasında vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskandinav ülkelerini 'terör örgütlerinin misafirhanesi' olarak nitelemişti. Erdoğan'ın bu çıkışı gündemini korurken, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında gerçekleştirilen müzakereler İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiliz basını, Türkiye'nin KKTC'nin statüsünü gündeme getirdiğini öne sürerken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yakın kaynaklar bu iddiayı onayladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, NATO’ya katılım kararı almış, karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki görmüştü.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında diplomasi trafiği sürerken, İngiltere merkezli Express.co.uk haber sitesi, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım süreci müzakerelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü gündeme getirdiğini öne sürdü.

Türkiye, Sosyal Demokrat Parti Başbakanı Magdalena Andersson liderliğindeki İsveç Hükümeti’ni PKK ve YPG’ye silah ve para yardımı yapmakla suçlarken, İskandinav ülkelerinin terör örgütlerinin misafirhanesi olduğunu söylemişti.

KKTC KONUSU MASADA

İsveç ise, bu suçlamaları reddetti ve Türkiye sınırındaki Suriye’deki bölgeye insani yardım dışında herhangi bir destek sağladıklarını reddetti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündemdeki yerini korurken, Türkiye’nin bu üyeliğe yeşil ışık yakması için Kuzey Kıbrıs sorununu gündeme getirdiği aktarıldı. Türkiye ile gerçekleştirilen NATO görüşmelerinde, konunun gündeme geldiği öne sürüldü. Buna göre, Türkiye, yalnızca Azerbaycan ve Türkiye tarafından tanınan KKTC’nin NATO ülkeleri tarafından kabul edilmesini istiyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin statüsünün NATO görüşmelerinde masaya yatırılmasını istediği iddialarını doğruladı. Erdoğan’ın konuyla ilgili Tatar’ı telefonla aradığını ifade eden kaynak, Kaynak, “Aramanın yapıldığını biliyorum ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın olumlu bir yanıt aldığını da duydum.” dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs, herhangi bir ilerlemeyi durdurmak için AB üzerindeki vetolarını kullanıyor. Biz neden yapmayalım ki” sözleriyle durumun normal karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sunday Express’e verdiği röportajda amacının Kuzey Kıbrıs’ın ayrı bir ülke olarak tanınması olduğunu da açıkladı.

İNGİLTERE FİKRİ DESTEKLİYOR

İngiltere’nin üst düzey bakanlarının bu fikre sıcak baktığı da belirtildi. 1974’den beri yaşanan krizin artık son bulmasını destekleyen üst düzey İngiliz isimlerin bulunduğu belirtildi.

İşçi Partisi’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw planı desteklediklerini açıkladı. Eski sömürge gücü olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile birlikte adada barışın üç garantörü arasında yer alıyor ancak geçen yıl BM’de yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere bir dizi müzakere sorunu çözemedi.

Şimdi ise Yunanistan ve Türkiye arasında Akdeniz çevresinde sondaj krizi yaşanıyor.

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