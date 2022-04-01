İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş

İngiltere'de yüksek mahkeme son dönemde ismi seks ve taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Eski AKP'li olan ve FETÖ'den tutuklanan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'in Prens Andrew'a "pasaport desteği" vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) verdiği ortaya çıktı. Fakat İşbilen, Selman Türk isimli bir aracının kendisini dolandırdığını söyledi. Prens Andrew'un parayı iade ettiği de kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı cinsel taciz ve insan kaçakçılığı yapan ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ile anılan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Andrew hakkında şaşkına çeviren yeni bir iddia ortaya atıldı…

İngiliz medyası, York Dükü Andrew’un eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk isimli adamdan 1 milyon pounddan fazla para aldığı iddia edildi. İngiltere yüksek mahkemesi, Türk’ün dahil olduğu ve 40 milyon poundluk uluslararası dolandırıcılık davasında Türk’ün Andrew’a 750 bin poundluk “hediye” verdiğini duyurdu.

Türk’ün bu parayı Nebahat Evyap İşbilen adına pasaport işlemlerinde yardımcı olması için verdiği belirtildi. İşbilen’in ödemenin bir kısmını Türk’e Prens Andrew’le karşılaştığı bir dönemde verdiği belirtilirken, o dönemde FETÖ’den yakalanan AKP’li vekil İlhan İşbilen dolayısıyla 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen’in ülkeden kaçmayı planladığı da aktarıldı.

Taksit taksit ödeme yapıldığı belirtilirken 225 bin doların da Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’a verildiği kaydedildi.

PRENS ANDREW 750 BİN POUNDU İADE ETMİŞ

İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew’un kendisine ödenene paranın 750 bin poundunu iade ettiğini yazdı.

İngiliz mahkemesi İşbilen’in Türk’ün kendisini dolandırdığı için yasal süreç başlattığını da duyurdu. İngiliz medyası, Türk’ün İşbilen’e yardımcı olmak için görev aldığını fakat İşbilen’in şüpheleri sonrasında ikisi arasındaki ilişkinin bozulduğunu aktardı.

Mahkeme belgesinde, “2019 yılının Kasım ayı civarında Türk, İşbilen’e York Dükü’nün pasaport konusunda yardımcı olması için 750 bin poundluk ‘hediye’ vermesi gerektiğini söyledi. İşbilen, Türkiye’de yargılanmamak için pasaportuna yardım edileceğine inanıyordu” denildi.

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