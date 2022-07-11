İngiltere’de başbakanlık için seçim yarışı kızışıyor

İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa açıklamasının ardından şu ana kadar dokuz siyasetçi Muhafazakar Parti liderliği için adaylıklarını ilan etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurması sonrası şu ana kadar dokuz siyasetçi adaylığını resmen duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, eş zamanlı istifa mektupları ile süreci tetikleyen Sajid Javid ve Rishi Sunak parti liderliği için yarışacak.

Bu iki isme ek olarak kabinede görev almamış olan Tom Tugendhat ve hukuki işlerden sorumlu Suella Braverman da aday olacaklarını açıkladılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylıklarını açıkladı.

Son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss da adaylığını açıkladı. Çalışma ve sosyal güvenlik bakan yardımcısı Therese Coffey, yeni Muhafazakar Parti lideri olması için Truss’ı destekleyeceğini söyledi.

Eski bakanlardan Kemi Badenoch ve Boris Johnson’ın geçen hafta açıkladığı yeni kabineye giren dışişlerinden sorumlu bakan Rehman Chishti de, Muhafazakar Parti liderliği için yarışacak.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Adaylar enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi kampanyalarının merkezine almış durumda. Javid, Hunt, Zahawi ve Shapps vergi indiriminin çözüm olduğu görüşünü dile getirdi. Ancak istifa eden Maliye Bakanı Sunak vergi indirimlerinin beklemesi gerektiği düşüncesinde. Sunak aynı zamanda bahislerde de adı öne çıkan isim.

Truss da son dönemde vergilere getirilen artışın “zamansız olduğunu” ve halkın üzerindeki yükü hafifletmek için vergilerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Muhafazakar Parti’de liderlik seçimi 1922 Komisyonu adındaki kurul tarafından organize ediliyor. Komite Pazartesi öğle saatlerinde bir zaman çizelgesi ile yarışın kilit tarihlerini açıklayacak. Partinin ve ülkenin yeni liderinin Eylül ayı içinde belirlenmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de Johnson'ın yerine gelecek isim konuşuluyor

İlginizi Çekebilir İngiltere'de yeni başbakan nasıl belirlenecek?