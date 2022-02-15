İngiltere’den Afganistan’a 4.4 milyar dolarlık konferans

İngiltere, Birleşmiş Milletler ile birlikte Afganistan'a mali destek sağlamak için bir konferans düzenleme kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, Afganistan için mali kaynak sağlamak için gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) ile ortaklaşa uluslararası bir yardım konferansı düzenleyeceğini açıkladı.

Sağlık ve eğitim alanlarında Afganistan’a destek sağlamak için konferanstan 4.4 milyar dolar elde edilmesi hedefleniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “İngiltere, küresel çabalara öncülük yapmaya kararlı. Gıda, barınma ve sağlık hizmetlerini sağlamak, kadın ve kızları korumak ve bölgedeki istikrarı desteklemek amacıyla hayati yardımı sağlamak için uluslararası müttefikleri bir araya getireceğiz” dedi.

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