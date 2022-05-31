İspanya hükümetinden telefonla müşteri hizmetlerine net düzenleme

İspanya hükümeti tüketicilerin telefonla müşteri hizmetleriyle gerçekleştirdiği görüşmeleri kısaltmak için yasa tasarısı hazırladı.

Sozcu.com.tr

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Telefonla müşteri hizmetlerinin çok uzun sürmesinden dolayı gelen şikayetleri değerlendiren İspanya hükümeti, “call-center”lara düzenleme getirmek için çok net bir adım attı.

İspanya Tüketici Hakları Bakanı Alberto Garzon bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında telefonla müşteri hizmetlerine bazı kurallar getirilmek için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Garzon, tüketicilerin telefon hattında bir yetkili ile maksimum 3 dakika içinde görüşebilmesini öngören yasa tasarısının meclise sunulduğunu açıkladı.

Öte yandan yasa tasarısında tüketicinin chatbot olarak da bilinen robotik yanıt sistemi yerine gerçek bir müşteri temsilcisiyle konuşma hakkının da yasa tasarısında bulunduğunu belirtti.

Garzon, “Sonsuza kadar süren bekleme süreleri artık bitecek” derken müşterilerin şikayet ve taleplerine şirketlerin 2 saat içinde yanıt vermesi şartı da getirilecek.

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