İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

Batı Şeria’nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 17 yaşında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirilirken, Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 31 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail güçleri, Cenin kentinin Silat Al-Harithiya köyünde Filistinlilere gece yarısı baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman’ın Aralık ayı ortasında Batı Şeria’da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat'ın evinin de havaya uçurulduğu öğrenildi. Operasyon sırasında İsrail güçlerine karşılık veren yüzlerce Filistinli genç, biber gazına maruz kaldı.

Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud El-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın cenazesi ise Cenin'de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİNDE GERİLİM

Dün gece Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı. Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da 7 kişi yaralandı.

Evini İsrailli yerleşimcilere vermek istemeyen Salem ailesi, sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor.

İlginizi Çekebilir İsrail askerlerinin gözaltına aldığı 80 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti