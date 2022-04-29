İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya sabah baskını

İsrail polisi, bu sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da Filistinlilerle çatıştı.

Sozcu.com.tr

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Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da son dönemde artan gerilim, Ramazan ayının son cuma gününde de devam etti. İsrail polisi, bu sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da Filistinlilerle çatıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan gelen çok sayıda Filistinlinin de aralarında olduğu kalabalığın sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girmesinin ardından İsrail polisi camiye baskın düzenledi. Yüzlerce Filistinli İsrail polisine taş atarken olaylarda 50'ye yakın kişi yaralandı. Bazı Filistinliler de gözaltına alındı.

Ramazan'ın son cuma günü nedeniyle Kudüs'te güvenlik önlemlerini artıran İsrail, kentteki Eski Şehir bölgesine de çok sayıda birlik konuşlandırdı.

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