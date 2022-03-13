İtalya’ya giden göçmen teknesi Ege’de battı 101 göçmen kurtarıldı

Türkiye kıyılarından hareket ederek İtalya’ya gittiği iddia edilen ve içerisinde 101 Afgan göçmenin bulunduğu tekne Ege’de battı. Faciada 101 göçmen kurtarılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan medyasının bugün öğle saatlerinde duyurduğu habere göre Türkiye kıyılarından hareket ederek İtalya'ya gittiği belirtilen yelkenli teknenin Ege'deki Paros Adası yakınlarında fırtına ve aşırı yük nedeniyle alabora olarak battığı belirtildi.

Göçmenlerin telefon ile yardım istemeleri üzerine bölgeye çok sayıda Yunanistan sahil güvenliği ile balıkçı teknesinin gittiği ve şu anada kadar yaklaşık 101 Afganistan uyruklu göçmenin kurtarılarak Paros adasına götürüldüğü belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerin Bodrum'a 14 mil uzaklıktaki Leros Adası'ndaki göçmen kampına nakledilecekleri belirtildi.

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