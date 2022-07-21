Japonya’da olay yaratan uygulama: Çalışanlar için ayakta uyuyabilecekleri uyku bölmeleri

Japonya'da çalışanlar yakında dikey uyku bölmeleri ile ayakta uyuyabilecekler. "Uyku kutuları", kullanıcıların başlarını, sırtlarını ve dizlerini destekleyerek de düşmelerini önlüyor.

Sozcu.com.tr

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Japonya, katı çalışma hayatına getirdiği yeni bir uygulamayla dikkat çekiyor. Artık ofislerde, çalışanların uyuyup dinlenebileceği uyku kutularına yer verilecek.

İnovasyonun arkasındaki mobilya şirketi Itoki’den Saeko Kawashima, Bloomberg’e şunları söyledi: “Japonya’da kendilerini bir süre uyumak için banyoya kilitleyen çalışanlar var. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Rahat bir yerde uyumak çok daha iyi.”

Japon çalışanlar, çalışma kültürünü değiştirmeye yönelik resmi uğraşlar verseler de uzun çalışma saatleri ve kısıtlı izin günleriyle sık sık gündeme geliyorlar.

ÇOK ÇALIŞMAKTAN ÖLÜYORLAR

Hükümet, birçok şirket ve kuruluşta uzun çalışma saatlerinin ve “karoshi” olarak bilinen aşırı çalışmadan kaynaklanan ölümlerin ele alınmasına yardımcı olmak için 2018’de Çalışma Reform Yasası’nı yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeler, fazla mesaide ayda 45 saate kadar izin veriyor, ancak yoğun dönemlerde 100 saate çıkabiliyor.

Bu yoğun iş hayatı da insanların toplantılarda ya da eve dönerken banliyö trenlerinde uyumalarına neden oluyor. Kawashima yeni uygulamayla insanların gün içerisindeki yorgunluklarını dindirebileceklerini söylüyor: “Birçok Japon insan ara vermeden sürekli çalışma eğiliminde. Şirketlerin bu kutuları dinlenmeye yönelik daha esnek bir yaklaşım olarak kullanabileceğini umuyoruz.”

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