Kadirov’un askerlerinin Ukrayna’da çekilen bu görüntüleri gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, ağır bombardıman altındaki Mariupol'den kaçışlar sürüyor... Son olarak Çeçen lider Kadirov, kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıklarken, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’de çekilen görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, bir grup Çeçen savaşçı, Mariupol kentindeki binalara ağır silahlarla ateş ediyor ve bir yandan tekbir getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından paylaşılan videoda, Çeçen askerleri yıkılan apartmanları göstererek kutlama yapıyor.

Kamufle edilmiş askeri giysiler giyen askerler, kameraya zafer işaretleri yaparken tekbir getirdikleri de duyuluyor.

KADİROV BU SÖZLERLE YAYINLADI

Kadirov, Telegram kanalında, Putin ve Rus basının Ukrayna’nın işgalini haklı çıkarmak için kullandığı ifadeleri tekrarlayarak, savaşçılarının “Nazilerin topraklarını” temizlediklerini iddia etti.

Mariupol, Putin’in 24 Şubat’ta ordularına Ukrayna’ya girmesi emrini vermesinden bu yana en yoğun çatışmalara tanık olan kentlerin başında geliyor. Rus kuvvetlerinin şehrin büyük bölümünü yerle bir ettiği ifade edilirken, resmi rakamlara göre kentte 2 bin 400 sivil hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olmasından endişe ediliyor. Bu ayın başlarında Ukraynalı bir yetkili, kentte en az 20 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

MARİUPOL’DE DURUM KRİTİK

Birleşmiş Milletler de yaptığı açıklamada, şehirdeki toplu mezarlar hakkında bilgi almak için yetkililer ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Ulusal televizyonda konuşan Belediye Başkanı Vadym Boichenko, merkezinde sokak çatışmalarının yaşandığı Mariupol’deki durumun kritik olmaya devam ettiğini söyledi.

Kadirov Perşembe günü kuvvetlerinin Mariupol belediye binasını ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddia halen doğrulanamadı.

‘PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANIYOR’

Çeçen ordusu, tarihine bakıldığında, Hollywood’dan ilham olan bu tarz videolara uzak gibi görünüyor. Ancak, uzmanlar, Putin’in propaganda çabalarının bir parçası olarak Kadirov’u kullandığı görüşünü yineliyor…

Kadirov’un savaşçıları arasında bulunan bir ekibin Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderildiği, ancak Ukrayna güçleri tarafından imha edildiği bilgisi de bu hafta içerisinde basında yer almıştı.

Öte yandan, savaştan önce 400 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol’dan gelen görüntüler, yıkılan binaları, yanmış araçları ve erzak almak için dışarı çıkan mermi şokuna maruz kalan hayatta kalanları gösteriyor. Bölge sakinlerinin çaresizlik içerisinde toplu mezarlar kazdıkları ve hayatlarını kaybedenleri buralara gömdükleri beliritiliyor.

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