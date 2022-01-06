Kazakistan’da olaylar büyüyor: Türkler mahsur kaldı iddiası

Hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları için girişimlerde bulunuluyor. Nur-Sultan Büyükelçiliği, bölgede bulunan vatandaşlar için telefon numaraları yayınlarken, mahsur kalanlar için de hava yolu ile tahliye planları yapılıyor. Kazakistan'da mahsur kalanlar arasında THY İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Olayların önünün alınamadığı Kazakistan’da Nur-Sultan Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi, ayrıca kalabalık yerlerden uzak durulması çağırısı yaptı.

Büyükelçilik ayrıca Almatı ve Aktau’da bulunan vatandaşlar için irtibat numaraları yayınladı, konsolosluk çağırı merkezinin numarasını paylaştı.

Göstericilerin denetimi ele geçirmeye çalıştığı Almatı Havalimanı’nda ve kent merkezindeki otellerde mahsur kalanları tahliye etmek için de planlar yapıldığı öğrenildi.

Bölgede mahsur kalanlar arasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu belirtiliyor. Mahsur kalanların kurtarılması için hem kargo uçaklarının hem de komşu ülkelerden kaldırılacak yolcu uçaklarının devreye sokulması bekleniyor.

AYCI VE EŞİ UÇAĞA GÖTÜRÜLMEDİ

Bu arada, Almatı Havalimanı’nda bulunan kargo uçağı mürettebatının da muhalifler tarafından uçaktan indirildiği, Aycı ve eşinin de yollar güvenli olmadığı için kent merkezinden uçağa götürülemediği öğrenildi.

THY, SÖZCÜ’nün bu konuyla ilişkin sorularına yanıt vermedi.

ÜLKEDE NELER OLUYOR?

Pazar günü ülkede LPG’ye uygulanan tavan fiyat politikasının rafa kalkmasıyla ülkede çok yoğun kullanılan LPG fiyatlarının artması ülkede tepki çekmişti.

Ülkenin bazı kentlerinde göstericiler sokağa çıkarken hükümetin istifa etmesi ve bunun Cumhurbaşkanı Cömert Tohayev tarafından kabul edilmesi tepkileri dindirmedi.

Pazar gününden beri göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, 8 polis ve askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiği duyuruldu. Rusya ve Ermenistan’ın da bünyesinde olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.

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