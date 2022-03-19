Kiev Belediye Başkanı: Canımı vermeye hazırım

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko "Kimse ölmek istemiyor ama Ruslar Rus imparatorluğunu yeniden kurmak istiyor ve biz Rus imparatorluğunda yaşamak istemiyoruz" dedi.

Tayfun HOPALI / ABD

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Eski ağır siklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko “Ülkemin hayatıma ihtiyacı varsa, ülkem, çocuklarım ve gelecek için hayatımı vermeye hazırım” dedi.

Kliçko, Yahoo News’e verdiği röportajda Rus işgaline karşı dünyadan Ukrayna’ya desteğini sürdürmesini istedi. Kliçko, “Kimse ölmek istemiyor, herkes yaşamak istiyor ama Ruslar bir Rus imparatorluğunu yeniden kurmak istiyor ve biz Rus imparatorluğunda yaşamak istemiyoruz. Ruslar bize diz çöktürmeye çalışıyor ama biz şu anda özgürlük, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için savaşıyoruz” diye konuştu.

Kiev bölgesinin 3,5 milyon sakininin yaklaşık yarısı şimdiye kadar tahliye edildi. Başkentteki bombardımanda şu ana kadar altısı çocuk 220 kişinin öldüğünü söyleyen Kliçko, “Biz Ukraynalılar her zaman dost bir millet, her zaman barışçıl bir ülkeydik. Ama şu anda başka seçeneğimiz yok. Savaşmak zorundayız” dedi.

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