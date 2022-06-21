Komşuda şoke eden olay! Anne ölünce dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Yunanistan’ın Larissa kentinde yaşayan 76 yaşındaki bir kadının bu sabah saatlerinde evinin kapısında ölü bulunması üzerine olay yerine gelen polisler, ölen kadının evde tam 42 yıldır kızını kilitli tuttuğunu ortaya çıkardı. Olay ülkede şok etkisi yarattı.

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Yunanistan'ın Larissa kentinde bu sabah saatlerinde alışverişten dönen 76 yaşındaki bir kadının evinin kapısının önünde fenalaşarak yere yığılması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri yarı açık kapıdan girerken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirlediği yaşlı kadının evinde polislerle birlikte arama yaptı.

TAM 42 YILDIR KİLİTLİ BİR ODADA KALMIŞ

Polisler, evdeki kilitli bir kapıyı açınca ölen kadının, 51 yaşındaki kızıyla karşılaştı. Kadının tam 42 yıldır odada kapalı tutulduğu belirlenirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının psikolojik sorunlar yaşadığı ve Larissa Belediyesi'nin kadına sahip çıktığı belirtildi.

AKRABALARININ DAHİ HABERİ YOK

Larissa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada “Üzücü durumun ardından 51 yaşındaki kadın bizim sağlık uzmanları ve psikologlarımızın denetimi altındadır. Uygun ve iyileştirici tedavi yöntemlerine başlanmıştır. Gün ışığına yeni çıkan bir olayda kadının yaklaşık 42 yıldır kapalı odada hapis hayatı yaşadığı ve akrabalarının dahi konu ile ilgili bilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Gereken her şey yapılmaktadır” denildi.

42 yıldır kapalı bir odada kalan kadının ve ölen annesinin isimleri açıklanmadı.

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