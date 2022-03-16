Rusya’dan Ukrayna’da Avusturya ve İsveç modeli önerisi

Rusya’nın üç hafta önce başlattığı Ukrayna işgalinde saldırı ve çatışmalar sürerken, bir yandan da diplomatik çözüm çabaları devam ediyor. Kremlin, ateşkes için Ukrayna’nın tarafsızlığıyla ilgili garantiler beklediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın silahtan ve askerden arındırılmış Ukrayna talebini yineleyerek Avusturya veya İsveç'i örnek gösterdi.

Ria Novosti haber ajansının haberine göre Peskov, Avusturya ve İsveç modelinin Ukrayna'yla olası bir ateşkes anlaşmasının parçası olabileceğini söyledi. Bu iki ülke gibi kendi ordusuna sahip ama askerden arındırılmış bir Ukrayna’yı “bir ödün” olarak değerlendirebileceklerini kaydeden Peskov, “Bu konu şu anda görüşülüyor” dedi. Kremlin ayrıca, dost olmayan ülkelerin liderlerine kişisel yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

NATO 2008’de Ukrayna’ya bir gün ittifaka dahil edileceğinin sözünü vermişti; Rusya ise ulusal güvenlik gerekçesiyle buna kesinlikle karşı çıkıyor. Rusya, ateşkes şartları arasında Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesini ve askeri olarak tarafsız kalmasını istiyor ve bu konuda güvenlik garantisi de talep ediyor.

Öte yandan Rusya'yla barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinde yer alan Devlet Başkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, görüşmelerde Ukrayna'yı gelecekteki saldırılardan koruyacak güvenlik garantilerinin de ele alındığını söyledi. Podolyak, bu kapsamda bir dizi garantör ülkenin yasal bağlayıcılığı olan güvenlik anlaşmasına taraf olabileceğini ifade etti.

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