Abone Ol

Küba’nın başkenti Havana’da patlama

Küba’nın başkenti Havana’da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yayınlanma: 19:56 - 06 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Foto: Reuters

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Madrid'de patlama! Çok sayıda yaralı var İlginizi Çekebilir Madrid'de patlama! Çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İspanya Küba patlama Reuters sosyal medya