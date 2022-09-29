Kuzey Akım boru hattında yeni gaz kaçağı bulundu

İsveç, Kuzey Akım boru hattında dördüncü gaz kaçağı bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hattında yeni bir gaz kaçağı tespit edildi.

Svenska Dagbladet gazetesine konuşan İsveç sahil güvenliği sözcüsü Jenny Larsson, “Bu kaçaklardan ikisi İsveç’in özel ekonomik bölgesinde” dedi.

Diğer iki kaçak ise Danimarka’nın özel ekonomik bölgesinde bulunuyor.

SABOTAJ ENDİŞESİ

Denizcilik Müdürlüğü (SMA), Salı günü Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu uyarısını yapmıştı. Sızıntıyla ilgili hem Rusya’dan hem de Avrupa’dan sabotaj ihtimali olduğu açıklaması gelmişti.

Sızıntılar tespit edildiği sırada, her iki boru hattından da Avrupa’ya doğalgaz akışı yapılmıyordu ancak hatlarda basınç altındaki doğalgaz bulunuyordu. Boru hatlarındaki sızıntıların ticari faaliyetlerin yeniden başlatılmasını bir süre engellemesi bekleniyor.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın kuzeybatısındaki Vyborg kasabasından başlayıp Finlandiya’nın yakınından geçerken, Kuzey Akım 2 boru hattı Rusya’nın kuzeybatısındaki Ust-Luga limanından başlayıp Estonya’nın yakınından geçiyor. Her iki boru hattı da Baltık Denizi’nin altından Almanya’nın kuzeydoğusundaki Lubmin’e bağlanıyor.

İlginizi Çekebilir İsveç, Kuzey Akım gaz sızıntıları ile ilgili soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir Kuzey Akım'a sabotaj iddiaları: Karşılıklı birbirlerini suçladılar, sızıntının görüntüleri yayınlandı