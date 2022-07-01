Kuzey Kore: Covid’in sorumlusu ‘virüslü balonlar’

Kuzey Kore, ülkede patlak veren Covid-19 salgınından sınırdaki “yabancı cisimleri” sorumlu tuttu.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore devlet medyası, ülkede son birkaç aydır vaka sayısının hızla yayılmasına yol açan Covid-19 salgınının vatandaşların Güney Kore sınırına yakın bölgeye düşen “yabancı cisimlere” dokunmasıyla başladığını öne sürdü.

Güney Kore'deki aktivistler yıllardır Kuzey Kore'ye “propaganda balonları” gönderiyor.

Kuzey Kore yönetimi, halka sınırdaki “virüslü” yabancı cisimlere dokunmama uyarısı yaptı. Devlet medyasına göre pandeminin ülkede patlak verdiği nisan ayında Güney Kore sınırında tanımlanamayan cisimlerle temas eden iki kişi Covid'e yakalandı, sonrasında da virüs hızla yayıldı.

DÜNYANIN EN SIKI KORUNAN SINIRI

Güney Kore ise iddiayı reddederek Covid virüsünün sınırdan bu şekilde yayılmasının imkansız olduğunu belirtti.

“Düşman kardeşler” Güney ve Kuzey Kore arasında kapalı olan sınır, dünyada en sıkı korunan sınır bölgesi olarak biliniyor.

Kuzey Kore, pandeminin dünyaya yayılmasından 2 yıl sonra nisan sonunda ilk Covid vakalarının ülkede görüldüğünü açıklamıştı. Ülkede salgına karşı büyük bir seferberlik başlatılmıştı.

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