Kuzey Kore füze yağdırdı

Son dönemde ülkede patlak veren Covid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanan Kuzey Kore, salgının kontrol altına alındığını duyurmasının ardından bugün üç balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, bugün biri kıtalararası balistik füze olmak üzere üç füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bir saat içinde Sunan bölgesinden üç füze fırlattığını duyurdu. Üç balistik füze denemesinden birinin başarısız olduğu belirtildi. Japon medyası da füzelerin Japon Denizi’nde ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin hemen dışına düştüğünü aktardı.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak bölgede tatbikat düzenleyen Güney Kore ve ABD orduları da karadan karaya füze denemeleri gerçekleştirdi.

Son dönemde füze denemelerine hız veren Kuzey Kore'nin son denemesinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya turunun hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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