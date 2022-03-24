Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze fırlattı

Art arda gerçekleştirdiği füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin bugün balistik olduğu düşünülen uzun menzilli bir füze fırlattığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin bugün uzun menzilli balistik füze testi gerçekleştirdiği belirtildi. Japonya hükümeti de füzenin balistik olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Son dönemde art arda füze denemeleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çeken Kuzey Kore'nin 16 Mart'taki füze denemesinin başarısız olduğu bildirilmişti. Kuzey Kore'nin doğrulanan son balistik füze denemesi 2017'de gerçekleşmişti.

Pyongyang, bu sene 10'dan fazla füze denemesine imza attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu ay başında yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerini gözetlemek için keşif uyduları göndereceklerini açıklamıştı.

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