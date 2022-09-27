Lukaşenko anlattı o dinledi: Putin’in görüntüleri gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya geldi. İkilinin görüşmesine Lukaşenko'nun monologu ve Putin'in bu duruma tepkisi damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Rusya’nın Karadeniz kenti Soçi’de bugün bir araya geldi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batı’nın uyguladığı yaptırımlara maruz kalan Belarus lideri ve Putin’in görüntüleri uluslararası medyada gündem oldu. Putin’in Lukaşenko karşısında rahatsızlığı beden diline yansıdı.

2020’de ülkesinde Batı yanlısı bir demokratik hareketi ezmek için Putin’den yardım isteyen Belarus Cumhurbaşkanı, Rus liderin 300 bin kişiyi seferberlik çağrısı altında askere çağırmasının huzursuzluğa neden olduğunu ancak Ukrayna’daki savaşın kazanılacağına dair güvence verdiğini söyledi.

‘BİZ KAZANACAĞIZ, BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK’

Lukaşenko, “Yolumuz doğru. Devam etmeliyiz. Biz kazanacağız. Başka seçeneğimiz yok. Aşağılanmaya müsamaha göstermeyeceğiz.” dedi.

Lukaşenko, Putin’in seferberlik kararına da değinirken, ‘Diyelim ki 30 bin hatta 50 bin kişi kaçtı. Bu kişiler kalsaydı da bizim vatandaşlarımız sayılır mıydı? Bırak kaçsınlar. Bu konuda ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama 2020’de insanlar Belarus’tan kaçtığında çok fazla endişelenmedim. Bazıları belli bir zaman sonra geri geldi. Yani bunlar da geri gelecekler. Vermeniz gereken karar şu: Geri gelsinler mi yoksa orada mı kalsınlar mı?” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Putin’in Lukaşenko’nun sözleri karşısında tepki vermemesi, ve koltuğunda yaptığı hareketler kısa sürede gündem oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, birçok kişi ‘Putin’in Lukaşenko karşısında sıkıldığını, onu kaale almadığını hatta bu sözler karşısında söyleyecek söz bulamadığını’ öne sürdü.

Rusya’da Putin’in seferberlik kararı da kaosa neden olurken, son olarak Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde bir kişi, Ukrayna'da savaşacak yedek askerleri kaydeden bir komutanı vurdu. 25 yaşındaki saldırgan, “Savaşa gitmektense hapse gitmeyi tercih ederim” dedi. Komutanın ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Rusya’nın Kuzey Kafkasya’daki yoksul bölgelerinden biri olan Dağıstan’da da protestolar alevlendi. Ülkenin başkenti Mahaçkale’de yüzlerce göstericinin sokaklara döküldüğü belirtildi. Gösteriler, Rusya’nın bir diğer Kuzey Kafkasya cumhuriyeti olan Kabardey-Balkar’da da devam etti.

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