Macaristan, Ukrayna elçisini Dışişleri’ne çağırdı

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiğini belirterek Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı yetkililerin Macaristan'ın Rus işgaliyle ilgili tavrına yönelik eleştirileri iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, sosyal medyada yaptığı açıklamada Ukraynalı liderlerin Macaristan’a hakaret ettiğini ve bu nedenle Ukrayna’nın Budapeşte büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını belirtti.

Szijjarto, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ancak Rusya-Ukrayna savaşının Macaristan'ın iç meselesi olmadığını söyledi. Macar bakan, ülkenin güvenliği için Ukrayna’ya silah göndermediklerini ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara destek vermeyeceklerini kaydetti.

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