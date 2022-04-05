Macaristan’da kamyonet trene çarptı: Ölü ve yaralılar var

Macaristan'ın Mindszent bölgesinde bir kamyonet, trene çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Macaristan‘ın güneyinde bir kamyonetin trene çarpmasıyla çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Mindszent’te TSİ 0800’den kısa bir süre önce gerçekleşen kazada polis trenin raydan çıktığını ve olayda yaralıların da bulunduğunu açıkladı.

Macaristan ile Sırbistan sınırı yakınlarındaki Mindszent’te meydana gelen kazanda 5 kişinin öldüğü ve 10’dan fazla da yaralı olduğu belirtildi.

Macaristan’ın güneyinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan yetkililer kamyonetin Macaristan’a kayıtlı olduğu ve işçileri taşıdığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir helikopter getirildiği belirtilirken devrilen trendeki 22 yolcudan 2’sinin durumunun ağır olduğu ve 8’inin ise hafif yaralı olduğu aktarıldı.

Yetkililer, kamyonetin trafik ışıklarına uymadığını ve kırmızı ışıkta durulmadığını da duyurdu.

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