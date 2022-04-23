Macron, Boris Johnson’ın Kiev ziyaretine sinirlendi: Kendini ön plana koymaya çalışıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev ziyareti olay oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ziyarete sinirlendiği öne sürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği ziyaret Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kızdırdı.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Johnson’ın Kiev’e yaptığı ziyaretin kendi gizli ziyaret planlarını alt üst ettiği için Macron’u sinirlendirdiğini öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın bir süredir Ukrayna’ya gitmek istediği ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelmeye çalıştığı ancak bunu ilk yapan Johnson olduğu için sinirlendiği öne sürüldü. Macron’un özellikle seçimin ikinci yarısından önce popülaritesini artırmak için Kiev’e gitmek istediği iddia edildi.

DANIŞMANLARINI AZARLADI

Macron’un, AB’nin fiili lideri olarak poz vermek ve sıkı ulusal seçimlerde desteği artırmak için Kiev’e seyahat etmeye çalıştığı öne sürüldü. Gazete, Johnson’ın Macron’un ‘önünü kestiğini’ de iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın olayın ardında danışmanlarını azarladığı, “Johnson’ın, başından beri pek bir şey yapmadığı halde, kendini öne ve merkeze koyma çabasını görmek çok can sıkıcı.” dediği öne sürülüyor. Macron’un Johnson’ı hedef alarak, ‘Putin başarısız olmalı deyip duruyor. Ancak sözlerinin ardında bir şey yok” dediği de iddialar arasında.

Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başından bu yana Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerle uzun süre gündemde kalmış, deyim yerindeyse iki ülke arasında ‘arabulucu’ rolü üstlenmeye çalışmıştı.

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