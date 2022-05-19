Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı! Avusturya Adalet Bakanı son sözü söyleyecek

Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesiyle ilgili itirazı görüşen Linz Yüksek Eyalet Mahkemesi, "Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı. ABD’nin iade talebiyle ilgili esasa girilmesine gerek yok. ABD veya Türkiye’ye iadesine ilişkin karar Adalet Bakanlığı’nındır" dedi. Dosya, Bakan Alma Zadic‘e gidiyor. Avusturya Adalet Bakanı, son sözü söyleyecek.

Ali GÜLEN

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ABD'nin üç ayrı suçtan arama kararı çıkartıp geçen yıl Avusturya'da yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz davası, bugün Avusturya'nın Linz Eyalet Mahkemesi'nde görüldü. Sezgin Baran Korkmaz, avukatları, eşi ve bazı yakınları ile Linz Eyalet Mahkemesi Başsavcısı'nın katıldığı duruşmada, ‘çok farklı’ bir karar çıktı.

WELS MAHKEMESİ KARARI BOZULDU

Wels Mahkemesi'nin mart ayı ortalarında verdiği kararı bozan Linz Eyalet Mahkemesi, “Bu bir iade davasıdır ve dosyanın içeriğini girilmeden karar verilmesi gerekirdi. Wels Mahkemesi'nin ABD'nin iade talepleri ile ilgili uygunluk denetimi yapması hukuka uygun değildir. Doğrudan dosyanın iade ilgili karar verilmek üzere Avusturya Adalet Bakanlığı'na iletilmesi gerekir” hükmünü getirdi. Dosya, Bosnalı Adalet Bakanı Alma Zadic'in önüne geliyor.

“ESASA HİÇ GİRİLMEMELİYDİ”

Wels Mahkemesi'nin, ‘evrakta sahtecilik’ veya ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan iadesine, ‘kara para aklamadan ise delil yetersizliğine’ ilişkin hükmü de üst mahkemenin ‘Esasa girilmemeliydi’ yorumu ile kaldırılmış oldu. Böylece, dava tamamen siyasilerin karar vereceği bir hâl aldı.

DÜLGER: ARTIK SİYASET KONUŞACAK

Bugün Avusturya'ya gelerek, Viyanalı avukatlarla birlikte duruşmaya katılan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, kararı değerlendirdi.

Dülger, “Biz hukuki bir karar bekliyorduk. Ancak bu durum da bizim açımızdan iyi. Şimdi artık siyasi bir karar verilecek. Türkiye'nin kararı daha önce kesinleşmişti. İstinaf duruşmasının sonucunda dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gidecek ve iadeyle ilgili sözü artık orası söyleyecek” diye konuştu.

Sezgin Baran Korkmaz'ın dosyası, bugünkü kararın yazılmasının ardından Viyana'daki Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

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