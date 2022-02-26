Medvedev: İdam cezasını getirmek için bir fırsat

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası önemli açıklamalarda bulunurken, idam cezası tartışmalarını yeniden gündeme getirecek ifadelerde bulundu.

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Rusya’nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Medvedev, “operasyonun”, Putin’in belirttiği tüm sonuçlar elde edilinceye dek süreceğini söyledi.

Medvedev, Batı tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili de konuşurken, kendisine uygulanan yaptırımlardan ‘etkilenmediğini’ yabancı banka hesaplarında parasının bulunmadığını veya yurtdışında mülkiyet sahibi olmadığını söyledi.

‘DİPLOMATİK İLİŞKİLERE İHTİYAÇ YOK’

Medvedev, yaptırımların Rusya’nın bütünlüğüne yardımcı olduğunu öne sürerken, Rusya’nın ‘diplomatik ilişkilere’ ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Rusya’nın eski Başkanı, Rus elçilerin, yaptırım uygulayan ülkelerle tüm bağlarını kopartması gerektiğini vurgularken, “Artık birbirimize sadece silahların dürbününden bakabiliriz.” dedi.

Medvedev, Avrupa Konseyi’nin Rusya’nın üyeliğini askıya alma kararına da tepki gösterirken, “gerçekten adaletsiz bir karar” ifadelerini kullandı. Medvedev bunun konseyin kapılarını tamamen kapamak için iyi bir ‘neden’ olabileceğini de öne sürdü.

Medvedev, yaşananların ‘Rusya’da idam cezasını getirmek için’ bir fırsat olabileceğini de sözlerine ekledi.

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