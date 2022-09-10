Meghan Markle’ı Kral III. Charles istememiş

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hafta içinde yaşama veda eden Kraliçe II. Elizabeth'i neden görmeye gelmediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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96 yaşında vefat eden Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumu kötüleşince yanına koşanlar arasında Prens Harry’nin oyuncu eşi Meghan Markle’ın olmaması gündem olmuştu.

Haberi alır almaz birlikte Balmoral’a giderek Kraliçe II. Elizabeth’i son kez göreceklerini açıklayan çift daha sonra fikir değiştirmiş ve sadece Kraliçe’nin torunu Harry Balmoral’a ulaşmıştı.

Fakat o sırada yaşanan gerilimin detayları bugün İngiliz medyası tarafından ortaya çıkarıldı. O sıralarda henüz Cornwall Dükü olan Charles’ın oğlu Harry ile karşı karşıya geldiği ve “Meghan’ı getirme” dediği ortaya çıktı. Aile üyeleri arasında yoğun bir tartışma yaşandığı belirtilirken İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar hararetli görüşmenin telefon üzerinden yapıldığına da dikkat çekti.

The Sun’a konuşan kaynaklar, “Prens Harry Frogmore’dayken babasından bir telefon geldi ve Meghan’ı getirmemesi istendi. Charles, Harry’e bu kadar üzücü bir dönemde Meghan’ın Balmoral’da olmasının doğru ya da uygun olmadığını da dile getirdi” yorumunu yaptı.

Charles ayrıca büyük oğlu William’ın eşi Kate’in de gelmediğini ve sayının az olması gerektiğini söyledi. İngiliz medyası, “Charles, Meghan’ın hiç de hoş karşılanmayacağını çok ama çok açık bir dille anlattı” ifadesine yer verdi.

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